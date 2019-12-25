Захарова: ситуация на Чернобыльской АЭС сейчас находится под совместным контролем

В МИД РФ оценили радиационный фон на атомных объектах Украины.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что ситуация на Чернобыльской АЭС сейчас находится под совместным контролем. Такую информацию чиновница представила на регулярном брифинге в Москве. Она добавила, что установления контроля РФ над опасными зонами в Чернобыле и Запорожье организовано ради недопущения организации ядерных провокаций со стороны киевского режима.

Шаг предпринят с целью недопущения использования националистическими и террористическими формированиями, иностранными наемниками сложившейся обстановки…Риски действительно существуют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили прессе о том, что ситуация на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируется совместно с местными специалистами. В настоящее время на атомных объектах радиационный фон остается на нормальном уровне.

Захарова: украинские биолаборатории сообщили об уничтожении опасных веществ.

Фото и видео: МИД России