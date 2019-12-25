Захарова: украинские биолаборатории сообщили об уничтожении опасных веществ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что сотрудники украинских биологических лабораторий сообщили об экстренном уничтожении опасных веществ. Такие сведения чиновница привела на регулярном брифинге с журналистами в Москве.
Получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Ранее сотрудница дипломатического ведомства говорила о том, что российские опасения относительно разработки биологического оружия на Украине подтвердились. Заявление сделано по завершению выступления замгоссекретаря США Виктории Нуланд на слушаниях в Сенате Конгресса. По мнению Захаровой, Пентагон и администрация Белого дома теперь обязаны ознакомить международное сообщество с программами, которые велись на Украине.
Захарова: спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти на Украине.
Фото и видео: МИД России
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