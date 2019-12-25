Захарова: спецоперация РФ не ставит целью свержение действующей власти на Украине

В МИД РФ рассказали о задачах ВС РФ на Украине.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что специальная операция России не ставит перед собой целью свержение действующей власти на Украине или разрушение государственности. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге с журналистами в Москве. В МИД РФ подчеркнули, что миссия связана с защитой граждан и их прав в Донецкой и Луганской народных республикаХ. демилитаризацией территории и денацификацией, устранением внешней военной угрозы для РФ.

В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Захаровой, внешняя угроза для российской стороны связана с попытками освоения украинской территории со стороны стран-участниц НАТО, а также из-за накачки страны вооружением.

Захарова: РФ предупредила об ответственности за эксперименты с военной помощью Украине.

Фото и видео: МИД России