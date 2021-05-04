Захарова: РФ предупредила об ответственности за эксперименты с военной помощью Украине

В МИД РФ рассказали о реакции, поступившей от Запада на российское предупреждение.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что РФ предупредила страны об ответственности за эксперименты с военной помощью Украине. Такой информацией в эфире радиостанции Sputnik с журналистами поделилась Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Москва уведомила Запад через собственные посольства. Москва обеспокоена поставками на территорию соседнего государства вооружения и добровольцев, готовых присоединиться к конфликту.

Реакция России уже была. Было сказано, что за любое вовлечение поставками оружия или направлением так называемых добровольцев…те страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ рассказали, что данный шаг России во многом возымел действие на иностранных дипломатов, так как после него бесконтрольная риторика отдельных западных стран "обрела какие-то рамки". Захарова считает, что Европа должна понимать, что отправляемые на Украину наемники и волонтеры вернутся в свои дома в "качестве абсолютно законченных боевиков".

Захарова: действия Японии против РФ разрушают ее собственные интересы.

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