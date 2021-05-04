Захарова: действия Японии против РФ разрушают ее собственные интересы

В МИД РФ рассказали, что Токио "не понимает", что его поведение - разрушительно.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что действия Японии против Москвы разрушают ее собственные национальные интересы. такую позицию чиновница огласила в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы прокомментировала официальные заявления властей Токио о имеющихся территориальных претензиях к РФ. По мнению пресс-секретаря МИД РФ, Япония в настоящий момент подключилась к "западному мейнстриму" в антироссийской позиции.

К сожалению, Япония активнейшим образом включалась в этот западный мейнстрим, исполняет все указания безропотно. Они, видимо, просто не понимают, насколько действуют разрушительно в отношении собственных национальных интересов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее Мария Захарова говорила о том, что американские биолаборатории на территории постсоветского пространства могут быть дополнительной внешней угрозой для России.

Фото: МИД России