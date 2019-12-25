Захарова: биолаборатории США на постсоветском пространстве могут быть угрозой для России

В МИД РФ рассказали, что учреждения могли попасть под контроль экстремистов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что биологические лаборатории США на постсоветском пространстве могут являться угрозой для России. такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik. Она уточнила перед журналистами, что РФ предполагала проводимые эксперименты Вашингтона с Киевом. Однако учреждения были засекречены и создавали основу для дополнительных вызовов для Москвы.

Мы готовы были направлять специалистов, делегации, которые состояли из представителей различных ведомств. Все это было покрыто тайной, все это было засекречено. Это, естественно, не предполагало с их стороны никакой кооперации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению официального представителя МИД РФ, работу в этих лабораториях нужно было остановить, так как в дальнейшем она бы велась бесконтрольно и подчинялась экстремистским силам.

Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным.

Фото: МИД России