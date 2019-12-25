Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

В МИД РФ рассказали, что не стоит воспринимать слова президента Украины как сформированную позицию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала состояние украинского президента Владимира Зеленского неадекватным и специфичным. Такое мнение чиновница высказала в эфире Радио Sputnik. Пресс-секретарь МИД РФ оценила заявления иностранного лидера о намерении вступить в НАТО, исходя из его состояния. Ранее глава государства говорил о том, что уже охладел к членству в военном альянсе, так как блок не готов брать на себя ответственность из-за опасений в конфронтации с российской стороной.

Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьёз анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что состояние Владимира Зеленского "очевидно" говорит общественности о том, что не следует серьезно опираться на заявления президента Украины как озвучивание сформированной позиции власти.

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Фото: МИД России