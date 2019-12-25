Байден: Россия "никогда не сможет удержать" Украину под контролем

Глава США напомнил о поддержке украинского народа американцами.

Американский президент Джо Байден заявил, что Россия "никогда не сможет удержать" Украину под контролем. Такое мнение глава государства высказал во время выступления перед журналистами в Белом доме. Политик произнес речь, посвященную ситуации, которая складывается вокруг Украины и отношения Москвы к соседнему государству.

Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну. Джо Байден, президент США

По мнению лидера США, если Запад сейчас не ответит на действия РФ на Украине, то уже завтра цена свободы станет еще выше. Он заявил о дальнейшей поддержке украинского народа. Байден призвал Конгресс США одобрить новый пакет финансовой помощи Киеву объемом 12 млрд долларов. Также США продолжат предоставлять стране военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Байден запретил импорт на энергоносители, нефть и газ из России в США.

Фото и видео: Белый дом