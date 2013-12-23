Захарова считает, что в ЕС обострятся социально-экономические проблемы из-за новых санкций

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вызовет новые социально-экономические проблемы в самом ЕС.
Нынешний пакет будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе.
Мария Захарова, представитель МИД РФ
По мнению политика, страны Евросоюза не могут выбраться из замкнутого круга и признать, что зря давят на Россию.
Захарова напомнила, что граждане европейских стран жалуются на "санкционную инфляцию" и переживают энергодефицит. Она уверена, что над экономикой Евросоюза нависла угроза деиндустриализации.
Ранее на Piter.tv: Захарова предупредила, что ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать.
Фото: МИД России
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