МИД: ответ России на девятый пакет санкций Евросоюза не заставит себя ждать

Мария Захарова пояснила, что Россия будет реагировать на любые недружественные шаги со стороны Запада.

Российское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что ответ Москвы на девятый санкционный антироссийский пакет со стороны Евросоюза не заставит себя ждать. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве Мария Захарова пояснила, что любые новые ограничительные и запрещающие западные меры приведут к соответствующей реакции России. Страна намерена анализировать и отвечать на все недружественные выпады в свой адрес.

Какие бы новые меры не были введены ЕС, наш ответ не заставит себя ждать. Будем и впредь реагировать на любые недружественные выпады в наш адрес. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что вся ответственность за спровоцированные нелегитимные действия Евросоюза, а также международные риски обострения продовольственных, энергетических и экономических проблем будет лежать исключительно на официальном Брюсселе и его политических спонсорах, которые находятся в Вашингтоне и Лондоне.

Захарова: у посла РФ в Сербии есть поручение о шагах по нормализации ситуации в Косове.

Фото и видео: МИД России