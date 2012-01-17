Захарова считает, что председательство России в СБ ООН будет насыщенным

В МИД РФ рассказали о задачах Москвы на текущий месяц в штаб-квартире ООН.

Российское председательство в Совете Безопасности при Всемирной организации будет насыщенным и ориентированным на сохранение жизнеспособности этой международной структуры в интересах глобального мира и стабильности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Действительно, будут и сильные выступления, будет насыщенная работа. Но самое главное, для чего все это делается? Это делается для сохранения жизнеспособности Совбеза и применения его жизнеспособности в интересах мира и безопасности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны ранее говорили о том, что в рамках начинающегося российского председательства в Совбезе ООН запланированы три центральных мероприятия. Ключевым станет встреча, намеченная на 16 июля. речь идет о заседании министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".

Захарова: Запад подчинил своей воле устав и принципы ОБСЕ.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik