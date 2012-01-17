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Захарова: Запад подчинил своей воле устав и принципы ОБСЕ

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В МИД РФ оценили при остановку участия Москвы в ПА ОБСЕ.

Страны коллективного Запада подчинили своей воле устав и принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а теперь там все прогнило и оказалось утрачено. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница оценила предстоящее в среду, 3 июля, обсуждение в Государственной Думе страны приостановку участия российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Все стало подчинено воле вот этого самого коллективного Запада, который подменяет собой и устав организации, и все те принципы, на которых она должна была бы основываться. Слово "безопасность" в названии ОБСЕ есть. Мне кажется, вообще нам не стоит рассуждать.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт заметила, что европейская безопасность в регионе "не случилась", так как она теперь является фальшивым символом, который увел граждан от истинного положения дел.

Захарова прокомментировала реакцию Украины на инициативу Орбана.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, обсе, парламентская ассамблея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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