В МИД РФ считают, что Киев в реальности не стремится к миру с Москвой.

Слова киевского режима о мире являются только прикрытием и ширмой, на самом же деле украинское руководство продолжает следовать поставленной странами коллективного Запада цели нанести России стратегическое поражение. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Таким образом чиновница прокомментировала реакцию Украины на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о режиме прекращении огня в регионе конфликта.

Все слова о мире - это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены... Что вы ожидали от тех, кого Соединенные Штаты избрали своим инструментом? Инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД РФ обратила внимание зрителей и слушателей шоу на то, что Владимир Зеленский, "будучи купленным сначала местным олигархом Игорем Коломойским (внесен на территории России в перечень лиц-экстремистов и террористов), а потом перепроданным уже американским владельцам, сам свою судьбу определить не может". Мария Захарова пояснила, что политик смог бы изменить судьбу Украины в том случае, если бы не продался кураторам с потрохами.

Захарова: США санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik