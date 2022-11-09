Захарова считает, что избирательная система США в кризисе

В МИД РФ оценила проведение промежуточных выборов в Конгресс США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что американская избирательная система сейчас находятся в кризисном состоянии. Об этом чиновница рассказала слушателям в эфире радиостанции Sputnik. Дипломат отметила, что это заметно уже не только экспертам и международным наблюдателям. Таким образом гостья программы ответила на вопрос о проведении в США промежуточных выборов в Конгресс.

Кризис избирательной системы в США констатируют даже их ближайшие союзники, которые входят в официальные международные институты, которые дают оценку с правовой точки зрения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что даже не будут говорить о существовании поляризации американского общества, а обращают внимание на уровень ведения диалога между этими полюсами. Мария Захарова сравнила обстановку в "иничтожением", а не с электрориальными процедурами в стране.

Захарова о демонтаже памятника Екатерине II в Одессе.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

