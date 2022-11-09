Захарова объяснила противоречия в высказываниях Столтенберга и Борреля

В МИД РФ оценила противоположные позиции лидеров коллективного Запада.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова объяснила противоречия в высказываниях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы верховной дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. В эфире радиостанции Sputnik чиновница указала на то, что эти расхождения говорят о колебаниях в "генеральной линии" стран коллективного Запада.

Как вы думаете, Cтолтенберг знаком с Боррелем? <…> Напомню слова Борреля, которые ровно противоположны тому, что сказал Столтенберг. Боррель сказал, что все должно решиться на поле боя. Это же противоречит тому, что сказал Столтенберг. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что генсек Североатлантического военного альянса высказался против прекращения огня на Украине на условиях России. Столтенберг пояснил, что такие действия стали бы неправильным сигналом для мира о том, что применение силы приведет к достижению собственных политических целей. Мария Захарова отметила, что официальные представители Запада могут занимать диаметрально противоположные позиции по одному и тому же вопросу, так как эти позиции всегда зависят от конкретного момента.

Захарова сравнила европейских политиков с персонажами картины Брейгеля.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

