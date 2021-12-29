Захарова: самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие

В МИД РФ рассказали о продолжающейся милитаризации Киева.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что военно-транспортные самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие. Такими данными чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Москве.

Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В настоящее время российская дипломатия призывает коллег из Лондона, а также другие западные страны прекратить милитаризацию соседнего с РФ государства - Украины, а также перестать втягивать Киев в Североатлантический военный альянс.

В МИД ответили на обвинения в "подготовке наступления" на Украину.

Фото и видео: МИД России