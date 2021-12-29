В МИД ответили на обвинения в "подготовке наступления" на Украину

Мария Захарова оценила попытки Запада дестабилизировать ситуацию из-за Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на обвинения в "подготовке наступления" на Украину. На регулярном брифинге с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что сведения Запада о намерениях Москвы вторгнутся на территорию Киева, являются провокационной деятельностью против РФ.

В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину. Так они это формулируют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российские дипломаты полагают, что Запад и киевский режим ставят перед собой задачу сформировать информационное прикрытие для проведения собственных вооруженных масштабных действий. Москва не исключает того, что это поведение приведет к трагическим результатам для глобальной и региональной безопасности. В РФ призвали иностранных коллег прекратить ведение антироссийской кампании по вопросу Украины.

Захарова подтвердила, что 21 января в Женеве состоятся переговоры Лаврова и Блинкена.

Фото и видео: МИД России

