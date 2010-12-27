В МИДЕ РФ прокомментировали высказывание президента Украины.

Мария Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса. Ранее президент Украины предложил тем, кто поддерживает Россию, уехать из страны. В интервью политик заявил, что будет бороться "за сбившихся с пути". К таковым он отнес жителей ДНР и ЛНР. Информация об этом появилась в издании Spiegel.

Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! напомнила Захарова

Дипломат считает, что если жителям Украины гарантируют права, то они "найдутся сами". А искать украинцев при помощи киевских танков она находит бессмысленным. По мнению Захаровой, жители Донбасса не по своей воле в 2019 году участвовали в выборах президента. Представитель МИД РФ выразила предположение, что Киев сознательно отказался проводить там выборы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова прокомментировала готовность Украины принять "пару областей".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

