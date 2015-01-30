  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:06
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла

0 0

В МИД РФ рассказали о том, что не видят смысла говорить о встрече между российским и украинском лидерах в текущей обстановке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что рассуждения о личной встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина сейчас не имеют смысла. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами, выступая в рамках регулярного брифинга в Москве.

Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль, функции и так далее по любым направлениям, всегда так относились. Но заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала провокации политическим кредо США.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: встреча путина и зеленского, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии