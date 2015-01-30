Захарова: рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что рассуждения о личной встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина сейчас не имеют смысла. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами, выступая в рамках регулярного брифинга в Москве.
Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль, функции и так далее по любым направлениям, всегда так относились. Но заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала провокации политическим кредо США.
Фото и видео: МИД России
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