Захарова: рассуждения о встрече Зеленского и Путина сейчас не имеют смысла

В МИД РФ рассказали о том, что не видят смысла говорить о встрече между российским и украинском лидерах в текущей обстановке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что рассуждения о личной встрече украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина сейчас не имеют смысла. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами, выступая в рамках регулярного брифинга в Москве.

Мы благодарны всем, кто предлагает свою посредническую роль, функции и так далее по любым направлениям, всегда так относились. Но заниматься рассуждением, не имея никакой фактологии, я бы не стала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала провокации политическим кредо США.

Фото и видео: МИД России

