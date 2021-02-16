Захарова назвала провокации политическим кредо США

В МИД РФ оценили заявления США о поддержке Тайваня.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с сожалением назвала провокации политическим кредо США. Такое заявление чиновница сделала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Таким образом эксперт прокомментировала последние заявления Вашингтона и деятельность администрации США о поддержке Тайваня. В РФ подчеркнули, что позиция нашей страны позиция в отношении данного региона остается неизменной.

Американские провокации по всему миру - это тема абсолютно не новая. К сожалению, это их политическое кредо. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что российская позиция по Тайваню остается принципиально той же, что и была ранее. Москва полагает, что существует единый Китай, а Тайвань считается неотъемлемой частью КНР. Дипломаты выступают против независимости острова от Пекина.

Захарова: Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности.

Фото и видео: МИД России

