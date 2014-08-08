Захарова: Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

В МИД РФ рассказали о недружественных действиях Осло после спецоперации РФ на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. Такое сообщение чиновница огласила во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. По сведениям от дипломата, решение принято из-за недружественной внешней политики королевства по отношению к РФ, вызванной началом специальной военной операции РФ на территории Украины.

В связи с присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну, было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова указала прессе на то, что в ходе состоявшегося 31 мая заседания профильной комиссии делегация из Норвегии получила уведомление о заморозке дальнейшей работы и реализации двусторонних проектов в рамках имеющихся договоренностей.

Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ.

Фото и видео: МИД России