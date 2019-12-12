Российский дипломат пояснила, что она имеет в виду во время эфира на телевидении.

Мария Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам. Официальный представитель МИД РФ заявила, что поменялась тональность предложений. Об этом чиновница рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход прокомментировала дипломат

Захарова добавила, что изменения со стороны Украины нельзя даже поставить под сомнение. Сейчас иностранные переговорщики более реалистичны. Они начали оперировать правовыми терминами. Также дипломаты стали руководствоваться интересами различных сегментов общества.

Ранее Piter.tv писал о том, что Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса.

Видео: YouTube/ The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play