Захарова рассказала о нападении на представительства Россотрудничества в Париже

Захарова попросила не делать вид, что "подобные экстремистские действия – это некий справедливый гнев".

В понедельник, 7 марта, на представительство Россотрудничества в Париже ночью было совершено нападение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. В здание Русского дома кинули бутылку с горючей жидкостью. Она попала в забор и не долетела до цели. Кремль потребовал от французский властей обеспечить безопасность официальных учреждений РФ. В результате инцидента пострадавших нет. Захарова считает, что таким нападениям подвергались российские представительства на Украине до 2022 года. В качестве примера она привела декабрь 2021 года, когда во Львове было совершено нападение на Генконсульство России. Захарова попросила не делать вид, что "подобные экстремистские действия – это некий "справедливый гнев".

Ранее мы сообщили, что утвержден перечень недружественных государств России во главе с США и странами Евросоюза.

Видео: Telegram / Мария Захарова