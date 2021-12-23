Утвержден перечень недружественных государств России во главе с США и странами ЕС

Первое место в списке досталось Соединенным Штатам. Далее идут Канада и страны Евросоюза. Недружественными государствами объявлены: Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Австралия, Сингапур, Тайвань и другие страны.

В России утвердили перечень недружественных государств во главе с США и странами ЕС. Распоряжение подписано правительством РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Первое место в списке досталось Соединенным Штатам. Далее идут Канада и страны Евросоюза. Недружественными государствами объявлены: Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Австралия, Сингапур, Тайвань и другие страны. Всего в список попало около 23 государств. В распоряжении уточняется, что все они присоединились к санкциям против России после начала военной спецоперации на Украине.

Напомним, что недавно премьер-министр Михаил Мишустин установил правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций. Теперь все операции с недружественными государствами будет одобрять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее мы сообщили, что националисты использовали более 150 граждан Мариуполя в качестве щита.

Фото: duma.gov.ru