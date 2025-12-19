Завод датской компании Rockwool станет частью российского АО в Выборге

Rockwool изготавливает теплоизоляционные изделия из каменной ваты.

Российское акционерное общество "Развитие строительных активов" возьмёт под контроль завод дочерней структуры датской корпорации Rockwool. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, который вступил в силу 13 января и был опубликован на портале правовой информации. В ведение российской компании также перейдут 68% долей в капитале другой "дочки" компании – ООО "Роквул-Волга". Инвесторы и сотрудники ждут перемен на рынке стройматериалов.

Теперь у Rockwool есть четыре площадки: В Московской области, в Выборге, в Троицке и в Татарстане. Компания является одним из мировых лидеров по производству материалов из каменной ваты. Продукция широко используется в строительстве и при реконструкции объектов. Решение властей по поводу крупного завода может повлиять на ценообразование и даже ассортимент продукции.

Датская компания существует с 1937 года, контролирует 51 площадку в разных странах мира. В 2024 году выручка предприятия выросла на 26%, до 31,56 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в два раза. Продукция Rockwool экологична, она содержит до 75% переработанного материала. Предприятие стремится действовать рационально, создавая комфортное и безопасное будущее. Около 2 000 тонн каменной ваты было переработано с 2020 года в рамках проекта в России, указано на официальном сайте компании. Rockwool входит в десятку лидеров по снижению выбросов углерода и сохранению окружающей среды.

Указ президента №302 "О временном управлении некоторым имуществом" обосновывает передачу активов компании недружественных государств. Президент РФ может временно предоставить имущество иностранной компании российскому управляющему. Руководитель начинает отвечать за всю собственность организации, но он не вправе продавать или передавать её.

Во временное управление также переданы активы другой крупной иностранной компании – производителя алюминиевых банок CanPack. Совокупная стоимость активов Rockwool и CanPack оценивается в 80-90 млрд руб.

Экс-резидент ОЭЗ "Алабуга" компания Rockwool назвала незаконным решение о передачи её четырёх заводов в России под внешнее управление. Гендиректор Йес Мунка Хансена заявила, что считает такой шаг "очевидным нарушением всех международных правил". Компания будет добиваться защиты своих активов.

"Автозавод Санкт-Петербург" вернулся к работе после праздников.

Фото: pixabay