Прикрываясь местными жителями, подразделения вооруженных националистов устроили стрельбу на проспекте Победы в Мариуполе. Погибли четыре человека. Ещё пять горожан пострадали.

В воскресенье, 6 марта, украинские националисты открыли огонь по бойцам Народной милиции ДНР. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, они использовали 150 мирных жителей в качестве живого щита.

Военное столкновение началось в 17:00 по московскому времени. Прикрываясь местными жителями, подразделения вооруженных националистов устроили стрельбу на проспекте Победы в Мариуполе. Погибли четыре человека. Ещё пять горожан пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Конашенков рассказал, что бойцы ДНР вывезли из Мариуполя освобожденных жителей через район Виноградное.

Ранее мы сообщили, что Киев отказался от открытия гуманитарных коридоров РФ.