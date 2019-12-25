Представитель МИД назвала расслабляющие занятия, которыми она занимается в нерабочее время.

Мария Захарова рассказала, как проводит свободное время. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России заявила в рамках программы "Специальный гость" на телеканале RTVI. Выпуск опубликован на YouTube-платформе. В прямом эфире с Тиной Канделаки чиновница заявила, что "в хорошие времена" занимается спортом, но на данный момент не может себе этого позволить из-за большого объема работы. Она уточнила, что не занимается физическими упражнениями уже несколько месяцев.

В основном, спорт, и это не расслабление в плане приятственности какой-то, а это то самое расслабление, которое даёт возможность перезагрузится Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова добавила, что в список расслабляющих для нее вещей входит чтение интересных книг и просмотр хороших фильмов, а также общение с друзьями и семьей.

Захарова назвала сдерживание России главной целью Запада.