В МИД прокомментировали антироссийские планы Запада.

Мария Захарова назвала сдерживание России главной целью Запада. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила в рамках программы телеканала RTVI "Специальный гость". Ролик размещен на YouTube-канале. Чиновница считает, что второй значимой задачей для Запада является попытка остановить создание и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Под эти цели будут подбираться персонажи, игроки, все что угодно будет подбираться для того, чтобы постоянно иметь возможность развивать и использовать в качестве информационного повода, использовать в качестве захода на новые витки санкций. Это мелкие, крупные различные поводы для того, чтобы обслуживать эту глобальную цель Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам чиновницы, западные страны ищут любые предлоги для того, чтобы выполнить поставленные цели.

Захарова обосновала необходимость введения новых санкций.