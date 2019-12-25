Чиновница отметила, что Россия только отвечает, а не "пытается никого обогнать".

Мария Захарова обосновала необходимость введения новых санкций. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщила представителю телеканала RTVI Тине Канделаки. Эфир программы "Специальный гость" опубликован на YouTube-платформе.

Чиновница из МИД сообщила, что РФ не пытается никого обогнать в вопросе введения ограничений, а только отвечает на аналогичные меры в свой адрес. По мнению Захаровой, Москва не хочет двигаться по пути санкций и противостояния с другими странами. Мария Захарова отметила, что "это не их выбор".

Гость программы уверена, что Россия призывает к совершенно другим методам взаимодействия на международной арене.

Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине.

Фото: МИД России