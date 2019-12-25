Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине

Москва шокирована тем, что к данной компании по дискредитации российской вакцины присоединился и Боррель.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российской вакцине. Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

Боррель сравнил действия России в период пандемии с деятельностью террористов. Захарова отметила, что такие высказывания свидетельствуют о недобросовестной конкуренции в отношении российских препаратов. Представитель МИД РФ подчеркнула, что "война вакцин" сопровождается потоком намеренно искажённой и ложной информации.

Мария Захарова заявила, что Москва шокирована тем, что к данной компании по дискредитации российской вакцины присоединился и Боррель.

Ранее Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении РФ".

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