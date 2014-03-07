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Захарова рассказала, где подбирает гардероб

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Представитель МИД объяснила, что сама заказывает себе наряды.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, где подбирает гардероб. Об этом чиновника заявила в интервью YouTube-проекту. На вопрос журналиста о том, есть ли у нее стилист, гостья ответила, что не имеет в своем распоряжении такого специалиста. Она добавила, что сама подбирает себе наряды.

У нас нет никаких стилистов ни у кого в штате….Образ не выбираю, я выбираю одежду...Привозят в пункт, я иду в пункт, меряю что-то беру, что-то не беру

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Гостья программы рассказала, что уже давно не посещает бутики, а подбирает себе одежду при помощи онлайн-магазинов. Захарова уточнила, что заказывает наряды нечасто, поэтому старается взять сразу побольше вещей для примерки.

Мария Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке.

Видео: YT / Super

Теги: гардероб, дизайнер, мария захарова, мид, стилист
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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