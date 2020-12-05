Захарова: работа в посольстве США помогала россиянам получить гражданство

В МИД РФ рассказали о разнице в работе диппредставительств РФ и Запада.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что работа в посольстве США помогала россиянам получить гражданство или вид на жительство. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" чиновница объяснила, что Западные страны по-другому формируют дипломатический персонал и сотрудников дипведомств в отличие от Москвы.

Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что Москва направляет собственных дипломатов работать за границу, а иностранные партнеры нанимают на работу в посольства граждан стран пребывания. Поэтому в России западные страны брали на должности российских граждан. После этого, по словам Захаровой, происходила "конвертация российского гражданина в гражданина их страны".

Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов в Госдуму.

Видео: Youtube/Россия 1