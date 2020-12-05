Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов в Госдуму

В МИД РФ оценили попытки Запада повлиять на парламентские выборы в РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов. Чиновница заявила об этом в эфире телеканала "Россия-1". По мнению специалиста, накануне парламентских выборов в Госдуму РФ от Запада можно ждать определенных "мероприятий", включая те, которые будут проводиться с государственной поддержкой.

Будут они приурочены не просто к каким-то идеологическим требованиям или претензиям западных столиц к нашей стране, а непосредственно к выборам в законодательное собрание. Мы будем рассказывать вам много всего интересного. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее в собственном Telegram-канале Захарова написала о том, что проекты оппозиционера Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств. Чиновница сослалась на данные, полученные от портала "Комитет защиты национальных интересов". Схема предоставления средств была такова: зарубежные посольства в РФ нанимали на работу российских граждан, которым платили зарплату. После этого средства переводились соответствующим структурам. Больше всего подобных "донатов" шло через дипломатические миссии США и ФРГ.

Захарова заявила об угрозах сторонников Навального в свой адрес.

Видео: Youtube/Россия 1