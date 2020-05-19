Захарова заявила об угрозах сторонников Навального в свой адрес

Они начали появляться после несостоявшихся в прошлом году дебатов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова заявила, что получала угрозы от сторонников основателя признанной на территории РФ иноагентом и запрещенной НКО "Фонд борьбы в коррупцией" Алексея Навального. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В прошлом году оппозиционер выступил с утверждением, что Захарова в одном из своих интервью якобы оправдывает "кастовую систему" общества. Она в свою очередь предложила Навальному прямую дискуссию в режиме онлайн, однако, она не состоялась.

Когда вышел материал Навального непосредственно с обвинениями меня <…> они, естественно, переврали цитаты, все перевернули, сказали, что у меня мама консул, а у меня мама искусствовед <…> я начала получать огромное количество угроз от сторонников Навального, от тех людей, которые преданно ему служат, верят ему. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Роскомнадзор потребовал от компаний Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение "Навальный".

Видео: YouTube / Соловьев Live