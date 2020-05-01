Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой не состоятся

Накануне представитель МИД вызвала оппозиционера на дебаты, предположив, что он откажется. Не отказался.

Онлайн-дебаты оппозиционера Алексея Навального и официального представителя МИД Марии Захаровой, запланированные на вечер 1 мая, не состоятся. Об этом Захарова рассказала изданию "Подъем".

По словам представителя МИДа ее "обложили условиями, которые не достойны обсуждения". По ее словам, оппонент предложил говорить только на одну тему и ограничить время на ответ. Дебаты Навальный был готов провести только с модератором, добавила Захарова. В качестве него был приглашен журналист Андрей Пивоваров.

Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова. Это была не первая попытка с ним связаться, были постоянные помощники и увиливания. Я тоже не железная

Мария Захарова

Позже в своем Twitter Алексей Навальный написал, что сначала Захарова согласилась на дебаты и даже накануне созвонилась с Пивоваровым на эту тему. Об отказе принять участие в дебатах представитель МИД сообщила сутра, о чем журналист сообщил в социальных сетях, написав "что между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации".

Навальный уточнил, что по-прежнему готов на дебаты в любом формате, который устроит Марию Захарову.

Видео: Youtube/Навальный LIVE