В МИД РФ оценили перспективы заключения соглашения между Москвой и Токио.

Захарова прокомментировала заявления нового премьер-министра Японии о мирном договоре. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства провела брифинг на полях III Евразийского женского форума. Она оценила перед журналистами речь нового главы правительства Токио Фумио Кисиды о том, что страна не пойдет на заключение мирного соглашения с РФ, пока не будет урегулирован территориальный вопрос о принадлежности Курильских островов. По словам спикера из МИД РФ, эти высказывания только отдаляют перспективы заключения соглашения.

Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Премьер Японии: на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Фото и видео: МИД России