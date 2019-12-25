Премьер Японии: на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио

Правительство Японии настроено на то, чтобы заключить мирный договор с РФ.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на южные острова Курильской гряды распространяется суверенитет Токио. Об этом он сказал в ходе дебатов в нижней палате парламента, пишет ТАСС.

По мнению Кисиды, курильский вопрос должен быть решен как можно скорее. Для этого, он подчеркнул, следует вести "упорные" переговоры с российскими властями с опорой на все предыдущие договоренности.

Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Вопрос о принадлежности Курильских островов вызывает споры с момента окончания Второй Мировой войны. По ее итогам регион вошел в состав Советского Союза, однако Токио считает оккупированными острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Японские власти заявляют, что без передачи островов мирный договор подписан не будет.

Ранее в Японии заявили о том, что особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио.

Фото: Instagram/fumio_kishida