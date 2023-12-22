Захарова прокомментировала заявления Украины о ракетах из КНДР

В МИД РФ объяснили, зачем Джон Кирби рассказал об атаке Россией Украины "северокорейскими ракетами".

Заявления об атаках России по Украине ракетами из КНДР - желание "держать тему на плаву" и в очередной раз обвинить Москву на фоне провала всей украинской кампании Вашингтона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который объявил о том, что Россия якобы использует полученные от Северной Корее ракеты для нанесения ударов по Украине. В МИД РФ подчеркнули, что у Запада нет никаких реальных фактов, подтверждающих их слова.

Мы должны понимать, в связи с чем делаются подобные заявления. Они делаются в связи с провалом украинской кампании. Я сейчас говорю не о контрнаступе так называемом, а в принципе о провале украинской кампании Вашингтона... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване.

Фото и видео: МИД России