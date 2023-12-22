МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване

Мария Захарова призвала Армению осудить эту акцию.

Москва обеспокоена шествием группы "фашиствующих молодчиков" с нацистской символикой в Армении, так как властям страны необходимо пресекать любые подобные проявления на корню. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что отсутствие реакции со стороны правоохранительных структур Армении на произошедшее вызывает лишь сожаление.

Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не препятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру, в присутствии СМИ, свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД раскритиковали американский проект о конфискации российских активов.

Фото и видео: МИД России