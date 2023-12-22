Мария Захарова призвала СМИ называть вещи своими именами.

В российском министерстве по иностранным делам раскритиковали американский законопроект о конфискации российских финансовых и имущественных активов. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. Чиновница пояснила, что на текущий момент воровство уже стало визитной карточкой англосакских государств. Таким образом в МИД РФ оценили одобрение администрацией в Вашингтоне законопроекта Конгресса по предоставлению денежных средств России Украине для восстановления страны.

Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями. До этого это называлось по-другому: пиратство, например. Потом оно было легализовано, теперь это пиратство 21-го века. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что на фоне растущих трудностей с обеспечением финансовой поддержки киевского режима работа западных руководителей по поиску любых денежных средств и источников его содержания активизировалась, поэтому конфискация российских активов будет рассматриваться ими в практической плоскости.

В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах.

Фото и видео: МИД России