В МИД РФ оценили заявление Александера Шалленберга об отношениях ЕС и РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии. На собственной странице на Facebook чиновница сообщила о том, что слова дипломатического представителя Вены Александера Шалленберга - неправда.

Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Александер Шалленберг дал интервью австрийской радиостанции Ö1. В нем министр заверил слушателей в том, что власти Евросоюза готовы к диалогу с Москвой, а РФ - нет. Чиновник призвал коллег к сотрудничеству по таким сферам как климатические проблемы и энергетика.

Глава МИД Австрии: ЕС хочет диалога с Россией.



Фото: МИД России