Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии. На собственной странице на Facebook чиновница сообщила о том, что слова дипломатического представителя Вены Александера Шалленберга - неправда.
Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что Александер Шалленберг дал интервью австрийской радиостанции Ö1. В нем министр заверил слушателей в том, что власти Евросоюза готовы к диалогу с Москвой, а РФ - нет. Чиновник призвал коллег к сотрудничеству по таким сферам как климатические проблемы и энергетика.
Глава МИД Австрии: ЕС хочет диалога с Россией.
Фото: МИД России
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