  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии
Сегодня, 15:34
47
lesjasap

Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии

0 0

В МИД РФ оценили заявление Александера Шалленберга об отношениях ЕС и РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Австрии. На собственной странице на Facebook чиновница сообщила о том, что слова дипломатического представителя Вены Александера Шалленберга - неправда. 

Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что Александер Шалленберг дал интервью австрийской радиостанции Ö1. В нем министр заверил слушателей в том, что власти Евросоюза готовы к диалогу с Москвой, а РФ - нет. Чиновник призвал коллег к сотрудничеству по таким сферам как климатические проблемы и энергетика.

Глава МИД Австрии: ЕС хочет диалога с Россией.


Фото: МИД России

Теги: австрия, александер шалленберг, мария захарова, мид
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии