Глава МИД Австрии: ЕС хочет диалога с Россией

Александер Шалленберг оценил возможность потепления отношений между ЕС и Москвой.

Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией. Об этом Александер Шалленберг сообщил в интервью местным журналистам с радиостанции О1. Эксперт из внешнеполитического ведомства выступил в преддверии саммита Евросоюза, запланированного на 24 мая. На мероприятии стороны будут обсуждать отношения с Москвой.

Отношения сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что другая сторона этого тоже хочет. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Эксперт полагает, что на данный момент РФ не заинтересована налаживании отношений с ЕС. Такой вывод глава МИД сделал из сигналов, которые Вена якобы получает от представителей Москвы. При этом дипломаты рассчитывают на изменение тональности в связях между ЕС и РФ.\

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