Захарова прокомментировала высказывание Кулебы о Путине

Она усомнилась в том, что глава украинской дипломатии говорил что-то правильное и хорошее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российском президенте Владимире Путине. В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она усомнилась в том, что глава украинской дипломатии говорил что-то правильное и хорошее.

Захарова подчеркнула, что российская сторона поддерживает отношения с такими людьми с целью урегулирования. По её словам, Россия проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева.

А да он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предложил "устранить плохого парня" российского президента Владимира Путина.

Ранее мы сообщили, что почти 300 человек задержаны на несогласованных акциях в Москве.

Видео: Telegram/Мария Захарова