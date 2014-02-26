Почти 300 человек задержаны на несогласованных акциях в Москве

Сотрудники МВД пояснили, что москвичей задерживали "за различные нарушения общественного порядка". Их доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства.

ГУ МВД России по Москве сообщило о 300 задержанных на несогласованных акциях в Москве. Информация опубликована на сайте ведомства.

В воскресенье, 13 марта, в столице прошли очередные несанкционированные акции. Сотрудники МВД пояснили, что москвичей задерживали "за различные нарушения общественного порядка". Их доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства. На данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Правоохранительные органы попытались предпринять необходимые меры для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге тоже задерживали участников несанкционированных акций.

Видео: Telegram/Avtozak LIVE