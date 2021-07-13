Захарова прокомментировала убийство президента Гаити

В МИД РФ прокомментировали возможную причастность к трагедии американских ЧВК.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва следит за ситуацией в Гаити. Чиновница в интервью журналисту YouTube-канала "Соловьев Live" подчеркнула, что ситуация из-за гибели президента Жовенеля Моиза в стране складывается ужасающая. Она заметила, что это связано с тем, что американские ЧВК могли рекрутировать причастных к трагедии наемников.

Мы следим, безусловно, за этой ситуацией. Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для США, а в принципе коллективного Запада. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В Москве уточнили, что есть подозрения в том, что ЧВК из США причастна к совершению нападения на политического лидера Гаити. Также Захарова оценила тот факт, что для расследования произошедшего в страну вылетела американская межведомственная делегация. Этот случай в МИД РФ назвали беспрецедентным.

Напомним, что ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил зрителям о том, что несколько подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза были информаторами правоохранительных органов США. В том числе, информаторами ФСБ. По меньшей мере один из фигурантов дела работал информатором американского управления по борьбе с наркотиками. В DEA прокомментировали эти сведения, заметив, что никто из злоумышленников не действовал по поручению официального ведомства. СМИ на Гаити писали, что на самом деле наемники выдали себя за иностранных агентов.

США продолжают призывать Гаити провести выборы в 2021 году.

Видео: YouTube/Соловьев Live