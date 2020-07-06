Мария Захарова рассказала, на чем она сейчас сконцентрирована.

Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом. Во время онлайн-интервью официальный представитель МИД РФ заявила, что ей забавно наблюдать за периодически всплывающими "виртуальными назначениями". Чиновница добавила, что сейчас полностью сконцентрирована на выполнении ежедневных задач и среднесрочной перспективе имеющихся обязательств.

Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Мария Захарова может получить должность посла одного из государств после согласования ее кандидатуры.

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17.

Видео: МИД России