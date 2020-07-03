Автор также привёл на страницах книги мотивы некоторых стран, которые двигали ими при расследовании катастрофы.

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, автор также привёл на страницах книги мотивы некоторых стран, которые двигали ими при расследовании катастрофы.

Захарова отметила, что в книге приводится версия о том, что катастрофу могли использовать США для того, чтобы ввести новые санкции против России.

Ранее Мария Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе.

Видео: ВК/МИД России