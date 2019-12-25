Представитель МИД РФ заявила, что противостояние Пекина и Вашингтона предсказывали еще три года назад.

Мария Захарова прокомментировала ситуацию с конфронтацией США и Китая. Официальный представитель МИД России в интервью ТАСС рассказала, что противостояние Вашингтона и Пекина можно было спрогнозировать еще несколько лет назад. Однако эксперты не предполагали, что оно дойдет до такого уровня, который наблюдается сейчас.

Еще три-четыре года назад представить уровень конфронтации… торговые войны, эти санкции, эти запретные списки, санкционные, запреты на въезд, технологические запреты...возможно было прогнозировать Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что последние несколько месяцев между США и КНР отношения накалены из-за ситуации с Гонконгом, торговых соглашений, а также проблемы прав национальных меньшинств и пандемии коронавируса. Также Пекин отказался участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, которые предложили в Белом доме.

Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении послом.