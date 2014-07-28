Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк

В МИД России оценили дипфейк врио главы курской области Алексея Смирнова.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк от имени временно исполняющего обязанности главы Курской области. Официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе уточнила, что киевский режим в дальнейшем будет вбрасывать огромное количество фейков и прочего контента, создаваемого с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

Было подделано якобы обращение губернатора Курской области. Слава Богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что правительство в Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки Вооруженных сил Украины дипфейки. Врио главы региона неоднократно говорил о том, что противник проводит информационные провокации. Он призывал местное население доверять только проведенным источникам информации.

Захарова назвала обманом утверждения, что киевский режим стремится к миру.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik