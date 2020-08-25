Захарова назвала обманом утверждения, что киевский режим стремится к миру

В МИД РФ оценили заявления Украины о готовности обсуждать "формулу мира".

Вынашивание украинскими властями планов атаки на гражданское население на территории российского региона (Курской области) шло параллельно с навязыванием местными чиновниками так называемых мирных инициатив по урегулированию регионального конфликта – "формулы Зеленского". В МИД РФ считают, что международное сообщество обманывают, когда говорят о том, что киевский режим стремится к миру. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Все это формируется и все это разрабатывается не в течение суток. Эти задумки, эти планы вынашивались, в том числе, в контексте навязывания так называемой формулы Зеленского. <…> Эта очередная подлость, это очередное преступление... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что такая деятельность ВСУ идет в комплексе обмана о том, что киевский режим якобы стремится к миру, а власти в Вашингтоне к этому подталкивают Украину и разрабатывают сценарии для имплементации мирных решений по существующему кризису с Москвой.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik